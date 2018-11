Põhjamaade börsijuht: Brexit annab meile võimaluse kasvada

Nordic Nasdaqi president Lauri Rosendahl leiab, et oktoobris toimunud turgude langus loomulik naasemine normaalsusesse. Foto: Nordic Nasdaq/Facebook

Kuigi Brexit räsib nii Suurbritannia kui ka Euroopa majandust, leiab Nordic Nasdaqi juht Lauri Rosendahl, et valus lahutus annab kasvuvõimaluse nii Põhjamaade kui ka Baltikumi majandustele.

Põhjamaade edu alus on Rosendahli arvates siinsed investorid, kes on teadlikud maailma sündmustest, kuid pole heitunud turgudele naasnud volatiilsusest. Seejuures arvab Nasdaqi Skandinaavia turgude käekäigu eest vastutav Rosendahl, et siiani on ebakindlust suisa kunstlikult ohjas hoitud.

Järgneb intervjuu Nasdaq Nordic presidendi Lauri Rosendahliga.

CNN ristis möödunud oktoobri hirmsaks oktoobriks, mil maailmaturg näitas langustrende ja analüütikud ennustasid uue krahhi algust. Samas jäid Skandinaavia investorid suhteliselt rahulikuks. Millest selline reaktsioon tulenes?