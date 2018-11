Foto: Peter Ending, EPA

Stora Enso valmistub Soomes suureks sundpuhkusele saatmiseks

Eestiski tootmist omav Soome metsafirma Stora Enso teatas, et alustab Oulu paberivabrikus läbirääkimise 500 inimese sundpuhkusele saatmiseks, kirjutas Helsingi Sanomat.

Sundpuhkused puudutavad kuni 500 töötajat ja võivad kesta kuni 90 päeva järgmise aasta esimeses pooles. Sundpuhkused ei puuduta tselluloositehase töötajaid.

Stora Enso teatel on Oulus valmistatava nn kaetud paberi nõudlus on vähenenud, samal on paberi tootmise olulise tooraine hind tõusnud.

„Valmistume selleks, et kui turu olukord edasi nõrgeneb, saame töötajaid sundpuhkusele saata,“ ütles tehase juht Jari Kärkkäinen. „Praegu on võimatu öelda, kui palju töötajaid tuleks sundpuhkusele saata. Meie eesmärk on, et kedagi puhkusele ei saadetaks ja tehas töötaks täie hooga.“

Stora Enso loodab läbirääkimistega detsembris ühele poole saada.

Stora Ensol on Eestis puidutöötlusüksused Imaveres ja Näpil ja neli metsavarumisüksust – Pärnus, Tartus, Imaveres, Näpil ja Kuressaares, tutvustab firma koduleht.

Stora Enso Eesti koosseisus on ka Stora Enso globaalne tugiteenuste keskus, mille alla kuuluvad finants-, IT- ning logistikaüksus, mis teenindavad Stora Enso ettevõtteid üle maailma.