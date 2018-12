Eesti Meedia leidis uue juhi

Foto: Jassu Hertsmann

ASi Eesti Meedia juhatuse esimehena alustab 1. jaanuarist Andres Kull, kirjutas Postimees.

Järgmise aasta 1. jaanuarist alustab ASi Eesti Meedia juhatuse esimehena ASi Kroonpress senine juht Andres Kull, Eesti Meedia praegune juhatuse esimees Sven Nuutmann liigub alates uuest aastast kontserni emaettevõtte UP Investi juhatusse.

"ASi Eesti Meedia praeguse juhatuse koosseis on oma kogemustes hästi tasakaalustatud. Kindlasti oleks enamik neist olnud võimelised võtma juhatuse esimehe vastutuse, aga ettevõte vajab neid oma valdkonna tippjuhtidena, et tagada kontserni jätkuvalt kiire areng," kommenteeris UP Investi omanik Margus Linnamäe.

Andres Kull jääb edasi ka ASi Kroonpress juhatuse esimehe ametikohale.