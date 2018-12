Raadiohommikus: kuidas torkida magavat tiigrit?

IT-firma Nortal juht Priit Alamäe tahab muuta Eesti e-riiki senisest efektiivsemaks. Foto: Andres Haabu

Värskel erakonnal Eesti 200 on 11 ideed, millega muuta Eesti e-riiki senisest efektiivsemaks. Teisipäevases hommikuprogrammis uurime erakonna ühelt eestvedajalt, IT-firma Nortali juhilt Priit Alamäelt, mis need ideed täpsemalt endast kujutavad ja kuidas äratada nn e-riigi tiigrit, kes on praeguseks liiga kauaks magama jäänud.

Hommikuprogrammi teine külaline on Äripäeva uudistetoimetuse ajakirjanik Pille Ivask, kes räägib sellest, kuidas Facebooki kaubitsejad teevad äri brändirõivastega ja tekitavad sedasi ametlikele maaletoojatele peavalu.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Võtame luubi alla novembri kõikumised aktsiaturgudel ning vaatame, kuidas Toomase portfell neile vastu pidas. Juttu tuleb muu hulgas ka eilsest Tallinki noteerimisest Helsingi börsil ning selle võimalikest mõjudest laevafirma edasisesele käekäigule. Investor Toomast esindavad Äripäeva börsitoimetusest Juhan Lang ja Indrek Mäe.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Saates tuleb juttu e-poe optimeerimisest, kasutajamugavusest ning sellest, kuidas enda e-poodi analüüsida. Saates selgub ka, mis on peamised probleemid Eesti e-poodidel ning millised on kõige paremini toimivad e-kauplused. Saate lõpus saavad kuulajad ka paar soovitust, kuidas e-poes rohkem müüki saada. Kogemusi jagab e-äride optimeerimise ekspert, Äripäeva Akadeemia koolitaja ning CXL Agency kaasasutaja ja tegevjuht Viljo Vabrit. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Räägime Äripäeva TOP 100 liidritega. Saate külalised on TMB ASi juhatuse liige Jaan Luts, Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe ja KPMG nõustamise teenuse juht Hanno Lindpere. Harju Elekter ekspordib oma toodangust 86% Eestist välja ja jagab oma tegevust mitme tehase vahel. Samamoodi on enda tegevusega kasvanud väljapoole Eestit TMB. Saatejuht on Juuli Nemvalts.

