SEB Eesti privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel. Foto: Raul_Mee

SEB: 2020. aasta kohta on ennustusi raske teha

SEB hinnangul oleme tänaseks saavutanud nii majanduskasvu kui ka ettevõtete kasumite kasvutempo tipptaseme.

Ettevõtete kasumite puhul oodatakse ka 2019. aastal kasvu (küll aeglasemat) ja sama kehtib ka SKT kasvu kohta. 2020. aasta kohta on prognoose juba selgelt raskem teha, kuid suures plaanis ootab SEB majanduskasvu jätkuvat aeglustumist, kuid samas veel mitte majanduslangust.

Pärast oktoobri aktsiaturu negatiivset nihet suurendas SEB oma valitsetavates portfellides riski neutraalsest positsioonist väikese overweight’ini aktsiates. See tuleneb eelkõige jätkuvast majanduskasvust ning languse järel mõistlikematest aktsiahindadest.

SEB privaatpanganduse investeerimisjuht Fredrik Öberg ütles, kuna oleme majandustsükli viimases etapis, on mõistlik oodata turgudel suuremat volatiilsust. „Tsükli hilisemas etapis suureneb ebakindlus alati ja 2018. aasta on selle kohta hea näide. Majanduskasv ja ettevõtete kasumite kasv on olnud tugevad, riskitaluvus ja tulu turgudelt seevastu nõrgad. Turg on ikka veel tundlik ootamatuste suhtes ja oleme valmis investorite riskivalmiduse suurteks kõikumisteks,“ ütles ta.

SEB Eesti privaatpanganduse strateegi Peeter Koppeli sõnul on turgude olukord taktikalises plaanis mõnevõrra problemaatiline, sest nähtavus on halb ning negatiivseid faktoreid on kokku võimalik lugeda rohkem kui positiivseid. Samas seni ettevaatlik optimism strateegilises plaanis õigustatud.