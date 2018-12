Rahandusminister Toomas Tõniste. Foto: Andras Kralla

Töötamise registrisse tuleb kanda rohkem andmeid

Valitsus kiitis täna heaks muudatused, mille kohaselt peavad ettevõtjad edaspidi lisama töötamise registrisse ka andmed töötajate ametinimetuse, töökoha asukoha ja tööaja määra kohta.

Valitsuste teatel aitab see koguda täpsemaid andmeid riikliku statistika tegemiseks ja vähendada andmete mitmekordse esitamise vajadust.

„Tööandjate halduskoormus sellega küll mõnevõrra suureneb, kuid teisalt annab see meile rohkem andmeid, mida seni sellisel viisil üldse ei koguta ja mis lisaks statistikale aitab ka näiteks maksu- ja tolliametil paremini tegeleda ümbrikupalkade probleemiga,“ rääkis rahandusminister Toomas Tõniste.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ütles, et uued andmed on vajalikud registripõhise rahvaloenduse korraldamiseks. „Euroopa Liidus on suund sellele, et rahvaloendused hakkavad toimuma senisest sagedamini ning riikidelt oodatakse loendustulemuste detailset ja asukohapõhist esitamist,“ märkis Mägi.

Tööandjatel tuleb töötamise registris juba registreeritud töötajate kohta teha täiendav kanne töötaja ametinimetuse ja töökoha asukoha kohta hiljemalt 2019. aasta 30. juuniks. Uute töötajate puhul tuleb kanda töötaja ametinimetus ja töö tegemise koht registrisse alates 2019. aasta 1. juunist töötaja esmasel registreerimisel.