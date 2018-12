Allikad: May lükkab Brexiti-hääletuse edasi

Suurbritannia peaministri ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud lahkumistingimuste lepe saab kriitikat kõigilt briti poliitilistelt jõududelt. Foto: Reuters/Scanpix

Suurbritannia peaminister Theresa May on otsustanud teisipäeval brittide Euroopa Liidust lahkumise tingimusi parlamendis hääletusele mitte lasta, vahendab Reuters allikatele tuginenud BBC uudist.

May otsus tuli pärast parlamendisaadikute korduvaid hoiatusi, et kardetav kaotus võib ta valitsuse kukkuma panna. Teisipäeval pidi parlament hääletama Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel kokku lepitud lahkumistingimuste üle, kriitikat on see saanud nii valitsuskoalitsioonist kui ka opositsiooni kuuluvatelt leiboristidelt.