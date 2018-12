Euroopa Kohus: Suurbritannia võib lahkumisest loobuda

Euroopa Kohus andis mõista, et soovi korral on Suurbritannial tee valla nii lahkumisest edasi lükkamiseks, uue referendumi korraldamiseks kui lahkumisest üldse loobumiseks. Foto: Reuters/Scanpix

Suubritannial on täielik õigus loobuda ühepoolselt Euroopa Liidust lahkumise otsusest, otsustas Euroopa kohus esmaspäeval.

Kõigest poolteist päeva enne hääletust Suubritannia parlamendis, teatas kohus, et mingeid takistusi või karistusi Lissaboni leppe artikkel 50 kaudu tehtud lahkumisotsuse tühistamisel ei ole.

"Otsuse tühistamine, mis on tehtud liikmesriigi põhiseaduslike nõuete kohaselt, tooks endaga kaasa Suurbritannia liikmelisuse jätkumise praeguste tingimuste alusel," teatas kohus.

Suurbritannia peaminister Theresa May juhitud valitsus kohtumäärusele suuremat tähelepanu ei pööra, sest neil ei ole kavatsust Liidust lahkumist katkestada, vahendab Reuters.

"Me ei taha jääda Euroopa Liitu," kommenteeris otsust May keskkonnaminister ja Suubritannia lahkumiskampaania oluline isik Michael Gove. "Meie hääletustulemused old selged: 17,4 miljonit inimest ütlesid, et nad tahavad lahkuda Euroopa Liidust ja ühtlasi Euroopa Kohtu jurisdiktsioonist," lisas ta.

Novembri keskpaigas pärast aasta kestnud läbirääkimisi heakskiidu saanud brittide lahkumistingimused ootavad kinnitamist Suubritannia parlamendis. Seal sellel suurt heakskiitu oodata ei ole, kümned saadikud on lubanud sellele vastu olla.