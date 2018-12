Edelaraudtee ähvardab Pärnu lõigu üles võtta

Edelaraudtee rongid läksid kasutusest välja varem kui rööpad, aga nüüd on Lelle-Pärnu lõigu kord. Foto: AIN PROTSIN, Postimees/Scanpix

Edelaraudtee on neile kuuluva Lelle-Pärnu lõigu pärast nõutu – kas peaks ootama riiklikku tellimust, et raudteed mööda saaks hakata vedama materjale Rail Balticu (RB) ehituseks või tuleb rööpad-liiprid üles korjata, kirjutab Eesti Päevaleht.

Edelaraudtee juht Rain Kaarjas usub, et Lelle-Pärnu lõiku saab kaubavedudeks siiski edukalt kasutada, eelkõige Rail Balticule (RB) ehitusmaterjalide tarnimiseks.

„Muidugi on tee seisukord halb ja remontida tuleks vähemalt nii palju, et see kaubavedudele RB ehituse ajal vastu peaks. Aga me ei saa enne oma raha selle alla panna, kui me ei tea, kas riik meile veod tagab," viitab ta, et asi peab toimuma vorst-vorsti-vastu-tehinguna.

Viimane rong sõitis Pärnusse laupäeval. Pikka fotoreportaaži selle kohta saab lugeda SIIT.

Rail Balticu projekti koordinaator Kristjan Kaunissaare tõdeb, et Edelaraudtee ootab Rail Balticu poolset panust seisukorra parandamisse, aga head lahendust ei ole: RB ehituseks mõeldud rahaga ei tohi 1520 mm rööpmelaiusega (ja siseriiklikku) raudteed parandada.

„Teeme koos tehnilise järelevalve ametiga (TJA) analüüsi, et saada täpselt aru, millises seisukorras kõnealune lõik on ja kui suur on selle rahaline vajadus (kasvõi ajutiseks) kordategemiseks nii, et RB ehitusmaterjalid saaksid veetud," ütles ta.

Loe pikemalt Eesti Päevalehest