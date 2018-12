Eestisse miljoneid investeerinud jaapanlane: järgmisel aastal toetame veel rohkem firmasid

Idufirmade investor Taizo Son kasvatab teiste seas ka Eesti idusid. Foto: Liis Treimann

Eesti idufirmadesse kõvasti investeerinud Jaapani ettevõtja ja investor Taizo Son on leidnud Eestis palju sõpru ja järgmisel aastal võib ta toetada veel rohkem Eesti firmasid, rääkis ta intervjuus Äripäevale.

„Kõik investeeringud on minu kapitalist,“ ütles Taizo Son, kelle riskikapitaliettevõte Mistletoe on investeerinud maailmas 155 miljonit dollarit pea sajasse idufirmasse. Eestis on ta seni panustanud Funderbeami, Jobbatticali, LeapINi ja Funderbeami. Nii Lift99 kui ka Funderbeam said mõlemad Taizo Sonilt ligikaudu 2 miljonit eurot. Jobbatical sai Mistletoe juhitud investeerimisringis 4 miljonit dollarit. LeapINi investeeris Mistletoe koos Thorgate Venture´iga ringis, kus koguti 1,3 miljonit eurot.