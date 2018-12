Läbipõlenud advokaadist maailmarekordi omanikuks

Juristiks õppinud ultrasportlane Rait Ratasepp töötas advokaadibüroos puhkusi välja võtmata viis aastat, pea seitse päeva nädalas. Tema maailm muutus, kui sõber ta Hawaiile treeningulaagrisse kutsus.

Äripäeva korraldataval Gaselli kongressil esinev Ratasepp tunnistas, et mõistis alles Hawaiil treenides, kui läbipõlenud ta on. Ratasepp sai aru, et kodumaale naastes tuleb teha otsus – kas ultrasport või töö. Sport võitis.

"Mille nimel sa juristiks õppisid?"

Ratasepp meenutas, et kui ta töölt lahkumisest sõpradele rääkis, ei mõistnud teda alguses keegi. "Küsimus, et mille nimel sa viis aastat juristiks õppisid ja karjääri ehitasid, oli üsna sagedane,“ rääkis Ratasepp. Ta lohutas iseennast ja sõpru sellega, et juristioskused ei kao.

Praegu Ratasepal spordi kõrvalt palgatööks aega ei jää, kuid oma ettevõtte kaudu teeb ta pisut juristitööd küll – nii palju, et peret ülal pidada. "Õnneks on meie kulutused väikesed," ütles ta.

Ratasepp leiab ettevõtluse ja ultraspordi vahel suuri seoseid, näiteks tuleb sarnaselt pingutada investeeringute – sponsorite – saamise nimel. "Mis see muud on kui ettevõtlus, pean samamoodi keskenduma toote müügile, turundusele, lepingutele, arengule ja arendusele – kõike korraga, selle erinevusega, et mina ise olen ka toode."

Inimese keha on mõeldud liikuma, leiab Rait Ratasepp. Foto: Erakogu

Rattaga Mount Everesti otsa

Rait Ratasepa selle aasta tähtsündmus oli day by day formaadis 20kordne ultratriatlon Fuerteventural. "Nagu oleks 20 päevaga viis korda rattaga Mount Everesti otsa sõitnud," iseloomustas ta. Lahti seletades: Ratasepp ujus 20 järjestikusel päeval 3,8 kilomeetrit, sõitis rattaga 180 kilomeetrit ja kõige lõpuks jooksis iga päeva lõpetuseks maratoni. Kokku 76 kilomeetrit vees, 3600 kilomeetril rattal ja 844 kilomeetrit joostes. Kõigeks selleks kulus tal 238.52.34, mis ühtlasi tähistab selle ala uut maailma tippmarki. Eelmine rekord sai ületatud 13,5 tunniga. Uskumatuks teeb asja ka see, et ta tegi tõuse kokku üle viie Mount Everesti jagu.

Ultratriatlon Ultratriatlon kujutab endast kahe-, kolme- ja enamakordse pikkusega täispikka maratoni. Täispikk triatlon on 3,8 kilomeetrit ujumist, 180 kilomeetrit jalgrattasõitu ja 42,2 kilomeetrit jooksu. Ultratriatlone on kahes formaadis: continues ja day by bay. Continues'i puhul tehakse kõik kolm spordiala katkematult üksteise järel. Day by day näeb ette igal järjestikusel päeval täispikka triatloni.

Just sellistel võistlustel käimine ongi erakordselt kulukas. "Parimate tulemuste saavutamiseks on vaja investeeringuid, aga ka julgust alustada ilma nendeta," ütles Ratasepp. Nende sõnadega läks ta rajale, kui oli ühisrahastuses taotletud 17 400 eurost kokku saanud vaid 26 protsenti. Pärast kümnendat võistluspäeva hakkasid toetused liikuma ja viimaseks päevaks oli loodetud summa koos.

Kuigi Ratasepp püstitas maailmarekordi, ei leia selle kohta tõestust rekordiraamatust. Sellest, et mehe tehtud maailmarekord ka ametlikult ultratriatloni rahvusvahelise alaliidu rekordiraamatusse saaks, jäi 4000 eurot puudu. "Ma ei arvestanud seda isegi algselt ühisrahastusse sisse ja nii jäigi maailmarekord raamatusse kandmata. Olen vajaliku tunnustuse saanud eelmiselt rekordiomanikult – seega ma väga ei muretse," ütles ta. Uut maailmarekordit tunnustas avalikult eelmise rekordi omanik David Clamp: "Väljapaistev sooritus, eriti kuna Rait tegi seda kõike üksinda. On au kaotada rekord niivõrd heale inimesele ja suurepärasele atleedile."

Triatloni liit Ratasepa sõnul teda toetanud ei ole. Ta loodab rohkem silma jääda välismeediale, et leida koostööpartner väljaspool Eestit, et ta ise saaks keskenduda spordile, mitte toetajatele väärtuspakkumiste saatmisele, kodulehe ehitamisele, iseenda tegevuste kajastamisele ja müügile ning turundusele. "Mõelge, mis ma veel siis suudaksin, kui saaksin sada protsenti treeningule ja tulemusele keskenduda."

"Ikka ja alati vaieldakse selle üle, kas terve ja tugev inimkeha vajab liha või mitte – minu oma seda ei nõua." Foto: erakogu

Treeni, mõtle ja söö

On inimesi, kes Rataseppa imetlevad, aga ka neid, kes näevad tema tegevust ohtlikuna. "Mind on ikka kohati enesetapjaks nimetatud," ütles ta ja märgib kahtlejate rahustuseks, et on vigastusteta sporti teinud juba pea 18 aastat. "Inimkeha ongi mõeldud liikumiseks ja kõik, mis on varem tehtud, on ka minul võimalik saavutada."

Ratasepa hinnangul on tema tugevus vaimu ja füüsise tasakaal. "Mina treenin füüsisega samal ajal ka oma vaimsust – ainult nii saan edu saavutada," rääkis ta. "Sean alati eesmärgi, andes ajule väga täpselt teada, kui kaua ja mida ta tegema peab. Füüsiline keha kuuletub," ütles ta.

Vaimse ja füüsilise treeningukavade kõrval ei saa unustada ka toitumiskavasid. "Ma ei usu igasugustesse ette antud kavadesse, pigem soovitan oma keha tundma õppida, et aru saada, mida see parasjagu vajab. Keha küsib ja vastab ise, kui teda osata kuulata."

"Selliste treeningumahtude juures on minu südamelihas juba nii tugevaks treenitud, et ma ei saagi kunagi tegelikult sportimisest loobuda." Foto: Erakogu

Ultrasportlane Ratasepp on taimetoitlane. "Ikka ja alati vaieldakse selle üle, kas terve ja tugev inimkeha vajab liha või mitte – minu oma seda ei nõua," ütles ta.

Mis saab siis, kui mees enam ei treeni? "Selliste treeningumahtude juures on minu südamelihas juba nii tugevaks treenitud, et ma ei saagi kunagi tegelikult sportimisest loobuda. Vastasel juhul läheb süda rasva ja sellele järgneb südame seiskumine," ütles mees. "Seega ei tapa ma end mitte spordiga, vastupidi – hoopis sellest loobumisega," täiendas ta.

Ratasepal on juba mõttes järgmine ultrasaavutus, mida avalikkusega veel ei jaga. "Eks ma ise kardan ka seda väljakutset, aga see töötabki minu jaoks – kui kardad, siis kasvad," ütles ta õpetussõnad, millest saab eeskuju võtta iga ettevõtja.

7 vastust 7 sekundiga

Kes on sinu eeskuju?

Teised võistlejad rajal.

Milline peab olema eesmärk?

Kõhedust tekitav väljakutse.

Mida sa tõestada üritad?

Seda, et inimese keha on mõeldud liikuma.

Kas su laps peab ka ultrasportlaseks hakkama?

Minu laps teeb oma valikud ise.

Missioon?

Võimatu võimalikkuse tõestamine.

Mida treenid enim?

Oma vaimu.

Kus on piir?

Täpselt seal, kus ma selle oma ajus asetan.