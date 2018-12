Gross: tasuta transpordi asemel parem autosõidu toetus

Foto: Raul Mee

Ettevõtja Oleg Gross rääkis Põhjarannikule oma äri laiendamisest Narvas ja pakkus ühiskonna probleemide lahenduseks välja, et tasuta ühistranspordi asemel võiks riik hajaasustusega piirkonnas kompenseerida inimestele hoopis kütusekulu.

„Laienemisplaanid on mul Narvas, kus on ostetud viis kinnistut,“ rääkis Gross. „Ainult asjaajamine on Narvas täielik hullumaja − muudkui pidurdavad.“ Ajakirjaniku küsimuse peale, et äkki ametnikud tahavad midagi, naeris Gross: „Ei julge öelda, kas tahavad, ei julge pakkuda ka.“

Tasuta ühistransporti peab Gross hajaasustusega riigis kahe otsaga asjaks: kui peres on näiteks kaks last, üks on vaja viia lasteaeda, teine kooli, isa-ema käivad eri kohtades ja kellaaegadel tööl, siis mismoodi sa liinibussiga sellise pere vajadusi rahuldad? Siis anna juba autosõidu toetust − kompenseeri kütusekulusid.

