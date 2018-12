1Partner: korteriostja saab uuel aastal rohkem kauplemisruumi

2019. aastal Tallinnas väheneb tõenäoliselt müüdavate korterite arv ja uute pindade ostjatel tekib rohkem kauplemisruumi, teatas 1Partner Kinnisvara.

Praegu peaks Tallinnas olema uusi müümata kortereid ligi 3000. Foto: Andras Kralla

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on korterite hindasid viimastel aastatel oluliselt mõjutanud ehitushinna tõus, mis on aga nüüd seisma jäänud. Seetõttu ei kasva oluliselt ka korterite maksumus järgmisel aastal.

"Praegu on Tallinna uute korterite laojääk ehk müümata korterite arv ligi 3000, mis on sama palju kui uusi ühes aastas kokku müüakse," ütles Vahter pressiteates. "Kallimate, üle 300 000euroste korteritega on tekkinud jääk ning kiirelt need kaubaks ei lähe. See mõjutab arendusprojektide müügiedu ning kortermaja müüakse lõplikult välja alles aasta jooksul peale valmimist." Selline seis on Vahteri hinnangul normaalne ja ta näeb, et natuke on kauplemisruumi läinud ostja poolele.

Vahteri sõnul on juba vähenenud välja antud ehituslubade arv, mis näitab, et uusi elamuid tuleb peale vähem. "Ehitushind ning ka pangalaenu tingimused on nii karmiks läinud, et äriplaan ei anna enam välja ja jäädakse soodsamaid aegu ootama," ütles Vahter.

Vahter lisas, et kui tavaliselt hinnad pärast müügimahtude vähenemist pigem langevad, siis järgmiseks aastaks seda prognoosida ei saa. Ka ei ole oodata hinnatõusu.

Vahteri sõnul mõjutab korterimüüki järjest enam ka uue põlvkonna pealetulek, kes ei taha veel niipea paikseks jääda ja pigem eelistab üürida. "Korteriostu iga nihkub kaugemale, noored tahavad seigelda ja maailma näha ega pane korteri sissemaksu kõrvale. Majasid ei vaata noored ammugi," ütles Vahter.