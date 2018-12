Beckhami-trikk päästaks Eesti tööstuse

Eesti Panga majandusprognoosist jääb kõlama mure Eesti tööstuse pärast, samal ajal näevad töösturid esmaabi turundusest.

Iglusaunu tootev Creative Woodworks kasutas hiljuti turunduses endise tippjalgpalluri David Beckhami abi. Foto: Elmo Riig, Sakala/Scanpix

Rõivatootja Sangar juhatuse esimees Raul Saks tõdes, et Eesti majandus on kulgemas suunas, kus odavaid tooteid ei saa suures mahus enam toota. Tema hinnangul suudavad palgasurvega paremini toime tulla pigem väikesed ettevõtted, sest nende tööjõuvajadus on väiksem ja ilmselt on neis ettevõtteis ka rohkem paindlikkust, et töötajale vastu tulla.