Tagasi 09.07.25, 15:45 Euroopa parlament tahab ohjata ebakvaliteetsete kaupade sissevoolu Mullu jõudis kolmandate riikide veebipoodidest Euroopa Liitu keskmiselt 12 miljonit pakki päevas, mis on pannud raskesse olukorda Euroopa riikide tollitöötajad ja turujärelevalveasutused.

Foto: Liis Treimann

Nende ülesanne on tagada liitu jõudva kauba ohutus – nii suurte pakivoogude juures on see lihtsalt võimatu, teatas Euroopa Parlament. Seepärast võttis parlament vastu algatusraporti, milles otsitakse olukorrale lahendusi.