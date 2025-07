Tagasi 09.07.25, 16:33 Krista Fischer: kui andmed tunduvad liiga ilusad, siis enamasti on kuskil tehtud viga "Minu kogemus teadlasena ütleb, et kui andmeanalüüsi tulemus tundub liiga ilus – ma näen üllatavalt suurt ja tugevat seost –, siis enamasti on kuskil tehtud mingi viga,” ütles statistikaprofessor Krista Fischer Äripäeva raamatuklubi saates.

Paavo Siimann, Krista Fischer ja Eero Merilind.

Foto: Andres Laanem

Saade on inspireeritud sel kevadel eesti keeles ilmunud raamatust „Võib sisaldada valet“ ja raamatu üle arutame statistikaprofessori Krista Fischeri ning perearsti ja riigikogu liikme Eero Merilinnuga.

Saates võetakse vaatluse alla, miks võivad viia ka õiged andmed valede või eksitavate järeldusteni. Küsime lisaks miks inspireerivate kogemuslugude põhjal tehtavad üldistused on ohtlikud? Milliseid vigu andmetest tõde ja tõestusi otsides tihti tehakse? Ja kuidas uuringutulemusi võidakse teadlikult või teadmatusest moonutada poliitiliste otsuste või rahastuse mõjutamiseks?

Eero Merilind arutleb äsjase valitsuse liikmete usaldamist hindava uuringu üle: „Väga ilus tabel on tehtud, aga kas tegemist on usalduse või tuntusega? Kui Erki Keldo ja Kuldar Leisi vastu on usaldus väike, siis kas asi võib olla selles, et neid ei tunta?“

Saatejuht on Paavo Siimann.