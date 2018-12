5 nõuannet, kuidas reklaamida Facebookis

Eesti üks tuntumaid idufirmasid Taxify eelistab turunduses kasutada majasisest tööjõudu. Mis on sellise strateegia eelised, selgitab Aasta Turundustegu 2018 zürii liige ja Taxify turundusjuht Karola Karlson Best Marketingis.

Aasta Turundustegu 2018 zürii liige ja Taxify turundusjuht Karola Karlson eelistab majasisest turundust agentuuride pakutavatele lahendustele. Foto: Raul Mee

"Meil on kõik turundus in-house. See tagab suure paindlikkuse. Mõnikord on vaja poole tunniga uus kampaania üles panna, nt uue linna launch, turuolukorra muutus, sooduskampaania jne," selgitas Karlson Taxify valikut. Tema sõnul ei saaks ettevõte sellises olukorras agentuuriga kunagi piisavalt ruttu reklaami valmis.

"Lisaks, kui palgata agentuurist Facebook management'i, siis suure tõenäosusega töötavad sinu kampaaniatega praktikandid, sest kui nad saavad heaks, siis nad lähevad agentuurist minema või hakkavad ise inimesi juhtima," ütles Taxify turundusjuht.

Karlson selgitas, et ta eelistaks alati reklaamide jaoks organisatsiooni enda inimesi, keda võib usaldada. "Üldiselt on in-house-tiimil suuremad teadmised ja motivatsioon kampaaniad ellu viia – agentuurile tuleb kogu aeg detaile selgitada," ütles ta.

Facebookis reklaamijatele, kes tahavad paremaid tulemusi annab ta viis nõuannet:

1) tee pigem vähem suurema eelarvega kampaaniaid kui palju pisikesi;

2) optimeeri oma kampaania conversion'itele, et algoritmid saaks õppida;

3) kui tahad lasta midagi A/B testida, siis alusta visuaalidest;

4) ära eelda, et tarbija teab, mis on su toode. Selgita reklaamis väga selgelt, mida su toode teeb. Pigem ole praktiline;

5) ära optimeeri kampaaniaid üle, kasuta pigem Facebooki automatic placement'i. Ära optimeeri klikkidele, vaid klikist kaugemale conversion'ile – nii saad tõenäoliselt paremaid kasutajaid.

Pikemalt saab lugeda Best Marketingist.