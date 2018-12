Aasta esimesel päeval Äripäeva raadios

Investor Jaak Roosaare kõneleb saates "Investor Toomase tund" sellest, mida möödunud aasta tema investeeringutele kaasa tõi ning milliseid ümberkorraldusplaane peab ta uuel aastal. Foto: Andras Kralla

Teisipäevases Äripäeva raadio programmis räägib investor Jaak Roosaare uue aasta ümberkorraldusplaanidest. Juttu tuleb ka Eesti e-kaupluste mustast nimekirjast ja Äripäeva TOP 100 liidritega.

Päev on täidetud nelja saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Investor Jaak Roosaare kõneleb saates sellest, mida möödunud aasta tema investeeringutele kaasa tõi ning milliseid ümberkorraldusplaane peab ta uuel aastal. Mis saab tema aktsiatest? Mida teha laenudega? Ja kuidas saavutas Roosaare börsilanguse aastal vaat et oma investeerimisajaloo ühe parima tulemuse.

Nende teemade üle arutavad saates koos Jaak Roosaarega ajakirjanikud Indrek Mäe ja Liina Laks.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Saates tuleb juttu Eesti e-kaupluste mainest, kaupade tagastamisest, mustast nimekirjast, turvalise ostukoha märgisest ning ka sellest, kui palju kasvavad e-kaupluste käibed. Saates on külas Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP"*. Räägime Äripäeva TOP 100 liidritega, saate külalised on TMB ASi juhatuse liige Jaan Luts, Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe ja KPMG nõustamise teenuse juht Hanno Lindpere. Harju Elekter ekspordib oma toodangust 86% Eestist välja ja jagab oma tegevust mitme tehase vahel. Samamoodi on enda tegevusega kasvanud väljapoole Eestit TMB AS. Saatejuht on Juuli Nemvalts.

* – kordussaade

