Taxifysse investeerinud taksofirma pakub sõiduandmete põhjal kindlustust

Taksoturul hätta jäänud Didi otsib uusi võimalusi kasutaja andmete ära kasutamiseks. Foto: EPA/Scanpix

Hiina taksoteenuse platvorm Didi Chuxing otsustas muuta kasutajate ja sõitude kohta kogunenud andmed allikaks, mille alusel hakata pakkuma kindlustusteenust ja hindama võimalike klientide kindlustusriske.

Eestis Taxifysse investeerinud Didi teenuste hulka lisandus kolmapäevast Didi Finance ja see sisaldab sõidukikindlustuse, eraisiku laenude ja ühisrahastatud tervishoiukindlustuse pakkumisi. Firma teatas, et loodab kogutud kasutajaandmete abil hakata tuletama kasutajate sissetulekut, tuginedes sellele, kus kasutajad elavad või tööl käivad, kirjutas Financial Times.