Raadiohommikus: bitcoinist, ümbrikupalgast ja 10 miljoni dollarilisest müügikõnest

Esmaspäeva hommikul on oodata Tallinnas ja lähiümbruses selle aasta seni suuremaid ummikuid, mistõttu võiks autos kuulata sagedusel 92,4 Äripäeva raadiot, mis on huvitav, nagu alati.

Raadiohommikus räägime 10 juubelit tähistavast bitcoinist. Äkki on veel vara juubilari maha kanda? Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Saatejuhid Meelis Mandel ja Kaspar Allik võtavad kõnelda turu viimasest seisust nagu ta näib kell 7, mil hommikuprogramm algab. 7.45 paiku mängime eetrisse meie ajakirjaniku Kati Suuna intervjuu Magnetic MRO juhi Risto Mäeotsaga. Hiljuti Hiina omanikud saanud ülieduka ettevõtte juht, kes esineb veebruaris Gaselli Kongressil, räägib raadios, kuidas nad raskest seisust välja tulid ja kas võib mõni telefonikõne ka 10 mln dollarilist müüki tähendada.

Kell 8 tuleb stuudiosse Tartu ettevõtja, Rain Transport juhataja Toomas Raud, kellega räägime intrigeerival teema, millega ta esineb ka peatsel Autovedajate Aastakonverentsil: „Kas ümbrikupalk on igavene?“.

Kell 8.30 teeme intervjuu tuntud krüptoraha eksperdi Asse Saugaga, kes ei esine ühelgi peatsel konverentsil, kuid kellega räägime 10 juubelit tähistavast bitcoinist. Äkki on veel vara juubilari maha kanda?

11.00-12.00 "Kuum tool". Nädala kuumimatel teemadel arutavad ja vaidlevad suudiokülalised Artur Talvik Elurikkuse Erakonnast ja Urmas Reinsalu Isamaast. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

13.00-14.00 "Maksu- ja tolliamet annab nõu". Saates kõneleme võitlusest maksude vältimise vastu – täpsemalt sellest, kuidas äriühingud üritavad kasumit varjatud kujul jaotada, milliseid skeeme kasutatakse ning millised muutused on tulemas regulatsioonides sellevastases võitluses. Saates on külas maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna üksuse juht Martin Lehtis.

15.00-16.00 "Lavajutud". Tähelepanu võitmine on tänapäeva infoülekülluse ajastul suurim väljakutse. Tänased jutud on salvestatud Kommunikatsioonijuhtimise Aastakonverentsil, mis annab ideid ja inspiratsiooni selle kohta, kuidas kommunikeerida nii, et Sind tähele pandaks. Urmas Espenberg on EKRE poliitiline nõunik. Tema ettekanne kannab pealkirja „Kuidas saada tähelepanu, kui „peavoolumeedia“ sind ignoreerib?“.

