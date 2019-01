"Kindlasti maksab bitcoin ühel päeval üle 100 000 dollari"

Bitcoini väärtus kõigub palju. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Bitcoin maksab kindlasti ühel päeval 100 000-200 000 dollarit, lihtsalt küsimus on, millal, leidis krüptoraha asjatundja Asse Sauga.

Sauga vaatab bitcoini kui pikaajalist investeeringut. "Mängida on ka ilmselt lahe temaga, aga see ei ole minu teema," ütles Sauga, kes imestas, et paljud eestlased investeerisid bitcoini just siis, kui hind oli tipus.