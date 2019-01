"Ühe firma julgen öelda, kes kindlasti ümbrikupalka ei maksa"

Rain Transpordi juhataja Toomas Raua sõnul on ümbrikupalk nende sektoris viimastel aastatel üha levinud. Foto: Raul Mee

Rain Transpordi juhataja Toomas Raud ütles Äripäeva raadio hommikprogrammis ühe transpordifirma nime, kes kohe kindlasti sentigi ümbrikupalka ei maksa – Est-Trans. „Aga rohkem nimesid ma ei julge öelda,“ lisas ta.

Raud nõustus, et ümbrikupalgad on nende sektoris probleem, sest need annavad vusserdajatele konkurentsieelise. Kui võrrelda kaheaastast perioodi, siis on pilt tema sõnul kehvemaks läinud. „Ma olen seda meelt, et näpuviibutamisega, nagu maksuamet teeb, me seda olukorda ei paranda.“