Amsterdami tuleb 3D-prinditud sild

Hollandi pealinnas Amsterdamis on üle 1500 kanalisilla, Oudezijds Achterburgwali kanal saab peatselt uusima nende seast – ja inimesed, kes seda silda ületavad, kõnnivad mööda üleilmset sensatsiooni.

Esimene 3D-prinditud sild sai Hollandis valmis 2017. aasta sügisel, selle pikkus oli 8 meetrit ja selle printimise alustamisest kuni paika tõstmiseni kulus veidi üle nelja kuu. Foto: EPA / Bart Maat

Imeline Teadus kirjutab, et kui see 12,5 meetri pikkune jalakäijasild paika saab, on see maailma esimene kasutatav 3D-prinditud terassild. Silla valmistasid neli arvutite juhitud tööstusrobotit, kasutades keevitus­seadmeid ja 1100 kilomeetrit terastraati.