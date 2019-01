Raadiohommikus: uuest majanduskriisist ja töötajate vaimsest tervisest

Hommikuprogrammis kõneleme sellest, kas on mõtet muretseda selle üle, kas majanduskriis tuleb peagi või ei tule.

Neljapäevases hommikuprogrammis räägime majanduse käekäigust ja sellest, miks uus majanduskriis veel silmapiiril ei terenda. Oma mõtteid jagab SEB fondijuht Endriko Võrklaev.

Vestleme "Ajujahi" konkursil osaleva ettevõtmise “Võõras sõber” eestvedaja Ave-Gail Kasklaga inimeste vaimsest tervisest ja sellest, miks tuleb tööandjatel hakata sellele rohkem tähelepanu pöörama. Uutest nõuetest räägib lähemalt tööandjate keskliidu esindaja Martin Hanson.

Jagame soovitusi, kuidas varakult pensioniks valmistuda ning kuhu võiks sel eesmärgil raha kasvama panna.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Birjo Must.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Sel nädalal ehmatas avalikkust Eesti 200 provokatiivne reklaam, mis lõi lahku eestlased ja venelased. Arutame saates, kas ja miks see vajalik oli ja mida peaks tegema, et vene rahvusest elanikud Eesti ühiskonnaga paremini lõimuksid. Fookuses on haridussüsteem ja koolide eestikeelseks muutmine. Teema üle arutavad Eesti 200 esimees Kristina Kallas ja Isamaa liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised". Eelmise aasta lõpus avatud kaubandus- ja meelelahutuskeskust T1 Mall of Tallinn ehitati mitu aastat. Millised olid 80 000 m2 hoone ehitamise keerukamad hetked ning kuidas oli tööprotsessi juhtida, sellest kõneleb ASi Merko Ehitus Eesti objektijuht Tanel Ojang. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Kullafond". Rida trende ja megatrende kujundavad ümber inimeste elu, tööd ning seeläbi ka juhtimist. Kullafondi kuuluvas saates "Juhtimislabor" räägime, millised need trendid on ja millised töökohad kaovad ning muutuvad. Saates on külas rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja ning Äripäeva Akadeemia koolitaja Marko Rillo. Saatejuht on Rivo Sarapik.

