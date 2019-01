EVEA tunnustas väiksemaid tublisid ettevõtteid

OÜ Matogard valiti aasta parimaks pereettevõtteks, pildil Kadi Ruumet ja tütar Karen Foto: Mailiis Ollino, Scanpix Jaga lugu:

Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon EVEA tunnustas täna konkursi „Eesti ettevõtlik vaim" võitjaid.

"Meil oli väga raske teha valikuid, sest enamus kandidaate olid tugevad või väga tugevad ning esindasid väga erinevaid valdkondi – põllumajandusest muusikatööstuseni. Lisaks majanduslikele näitajatele hindasime ka ettevõtjate ühiskondlikku aktiivsust ja sotsiaalset vastutust. Tegelikult vääriksid need kõik auhinda ning soovin õnnitleda kõiki konkursil osalejaid nende saavutuste puhul!" kommenteeris EVEA president Heiki Rits.

„Üle 99 protsendi Eesti ettevõtetest kuulub kehtiva definitsiooni kohaselt väikeste ja keskmiste ettevõtete hulka. Seega sellest, kuidas läheb kõigil neil ettevõtetel, sõltub suures osas ka see, kuidas läheb Eesti majandusel,” põhjendab EVEA konkursi korraldamist. EVEA nendib, et vaatamata sellisele olulisele kaalule Eesti majanduses on väikeettevõtete tunnustamine eduka tegutsemise eest jäänud seni äärmiselt tagasihoidlikuks.

Konkursiga „Eesti ettevõtlik vaim" tunnustab EVEA aasta edukaimad väikeettevõtted kuues kategoorias.

Selle aasta võitjad on:

Põlvkondade ühisjõud – aasta pereettevõte: Matogard OÜ

Matogard OÜ on Eesti kapitalil põhinev taime- ja lillemuldasid tootev ettevõte, tegutseb alates aastast 1994. Töödes aitab kaasa 6 pereliiget, aga kaasatud on ka nooremad - lapselastest vanavanemateni ehk 4 põlvkonda töös. Tegevuspiirkond: Tori, Pärnumaa

Nominendid

OÜ Edelstein on tegelenud kivitasapindade tootmisega aastatst 2004. Tööd valmivad peamiselt graniidist, marmorist ja paekivist. Tegevuspiirkond: Audru, Pärnumaa

Nõmmiku Talu meierei toodab täispiimast erinevaid piimatooteid. Tegevuspiirkond: Laitse, Harjumaa

Parim naisettevõtja: Edelstein

Edelstein on tegelenud kivitasapindade tootmisega aastatst 2004. Tööd valmivad peamiselt graniidist, marmorist ja paekivist. Tegevuspiirkond: Audru, Pärnumaa

Nominendid

Elve Vahenõmm FIE valmistab leivatoodete, kooke, jahu- ja suhkrukondiitritooteid. Tegevuspiirkond:

Häädemeeste, Pärnumaa

Sirvos OÜ tegeleb sisekujunduse ja mööbli projekteerimisega. Tegevuspiirkond: Pärnu, Pärnumaa

Maa sool – aasta maaettevõtja: OÜ Liisbet Invest

OÜ Liisbet Invest toodab erinevaid betoontooteid (trepielemente, rõduplaate, vundamendidetaile jne. 2006. aastast. Ettevõtte betoontooted on leidnud koha Stockholmi ja Eesti staadionitel, Soome, Rootsi ja Eesti kortermajades ja mujalgi. Tegevuspiirkond: Jõhvi vald, Ida- Virumaa

Nominendid

Vändra OÜ on piimakarjakasvatusega tegelev Eesti toimekas ettevõte. Tegevuspiirkond: Allikünnu küla, Pärnumaa

K-Met AS toodab traadist tooteid vastavalt kliendi soovidele. Lisandub toru ja lehtmetalli töötlemine ning pulbervärvimine. Tegevuspiirkond: Lääneranna vald, Pärnumaa

Parim start – aasta edukaim alustav ettevõte: GianTapes OÜ

GianTapes OÜ on Eestis ainuke ettevõte, kes tegeleb muusika kirjastamisega filmitreileritele. Peamised sihtturud on Suurbritannia ja USA. Ettevõtte muusikat on kasutatud enam kui saja erineva Hollywoodi filmi reklaamimiseks (nt "Captain Marvel", "Aquaman", "Blade Runner 2049’’ jne.) Tegevuskoht: Hiiumaa

Nominendid

Ferron AKR OÜ tegeleb mitmesuguste metalltöödega ja toodab laias valikus erinevaid puidutöötlemismasinaid. Tegevuspiirkond: Helme alevik, Valgamaa

Tactical Solution OÜ on Eesti ettevõte, mis arendab matka- ja militaartarbeks kauasäilivaid toidupakke. Tegevuskoht: Viljandi linn

Sooloettevõtja auhind aasta parim iseendale tööandjale jäi tänavu välja andmata.

EVEA andis välja ka koostöö veduri auhinna, selle saab kohalik organisatsioon või erialaühendus, kelle ühine tegu või tegevus on märkimisväärselt edendatud kohalikku elu ja väikeettevõtjate vahelist koostööd. Selle võitis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit on mittetulundusühing, mis väärtustab, hoiab ja arendab paikkondlikke eripärasid arvestades rahvuslikke käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust ja elatusallikat. Tegevuspiirkond: üle Eesti

Nominendid

Pärnumaa Arenduskeskus SA - koostööorganisatsioon, mis on asutatud eesmärgiga ühendada maakondlik arendus- ja planeerimistegevus ning muud ühistegevused ühes piirkonnas. Tegevuspiirkond: Pärnu, Pärnumaa

MTÜ Arenduskoda on organisatsioon, mis edendab piirkonna hariduselu ja aidatab kaasa jätkuvale majandusarengule nii Tapal kui ümbritsevas piirkonnas. Tegevuspiirkond: Ida-Harjumaa ja Lääne- Virumaa

Konkursi žüriisse kuulusid lisaks EVEA esindajatele Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni, maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja maaeluvõrgustiku esindajad.

Konkursile laekus 39 kandideerimise avaldust.