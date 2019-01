Põllumaade kaitsmisega võetakse aeg maha

Kümneid tuhandeid maaomanikke puudutav seadus jääb riigikogus tõenäoliselt toppama. Foto: Arvo Meeks, Eesti Meedia/Scanpix Jaga lugu:

Suurt vastuseisu põhjustanud eelnõu võtta väärtuslikud põllumaad range kaitse alla võetakse riigikogu maaelukomisjonis kõigi osaliste kaasabil üksipulgi lahti, arvestades valimisteni jäänud lühikest aega on praeguse koosseisu ajal selle saamine seaduseks tugeva küsimärgi all.

Äripäev kirjutas detsembri lõpus, et selleks, et Eestimaa paremad põllud majade alla ei kaoks, plaanib riik kehtestada kahele kolmandikule põllumaadest ranged keelud ja käsud. Vahepeal on eelnõu saanud tulist kriitikat mitmetelt poolt ning õiguskantsler on eelnõud praegusel kujul nimetanud põhiseadust riivavaks ja selles sisalduvat metsastumise takistamise nõuet kutsunud sunnitööga sarnanevaks.