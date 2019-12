Raadiohommikus: kuidas oma ettevõtet kiiresti kasvatada?

Hommikuprogrammi tuleb külla ärikasvu treener Eero Sikka, kellega räägime, kuidas ikkagi ettevõtte kasvu toetada ning mis on kõige suuremad vead, mida kasvufaasis tehakse. Samuti saab vastuse küsimused, kuidas vähendada stressi ja oravarattas jooksmist ning saada õiged tööriistad, mille abil soovitud kasvufookuseid terve ettevõttega ellu viia.

Kuulame üle ka olulisemad momendid laupäevaselt investor Toomase konverentsilt, kus Viljar Arakas ning Tarmo Karotam rääkisid kinnisvaraturu tänastest probleemidest, ning väikeinvestor Raivo Hein paljastas oma viimase investeeringu.

Veel räägime verivärskest podcast'i-keskkonnast, millega Äripäev äsja välja tuli. Kellele ja milliseid eeliseid uus arendus pakub, räägib Äripäeva raadio juht Birjo Must.

Stuudios on saatejuht Indrek Mäe ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Külaliseks on fotograaf ja investor Jake Farra. Napilt kaks aastat tagasi taas investeerimisega alustanud investoril on portfell kerkinud ligi 200 000 euroni. Kuid 2023. aastaks plaanib ta portfelli kasvatada 1 miljoni euroni. Saatest kuuleb Farra kogemusi nii investeerimise kui ka ettevõtluse vallast. Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

13.00–14.00 "Cleantech". Sarja esimeses saates räägime ettevõtluse võimalustest ja senisest arengust rohetehnoloogiate valdkonnas. Millised on olemasolevad ja uued investeerimisvõimalused teadusmahukatele iduettevõtetele, tuleb juttu ka innovatsioonist ja riigitoest. Uurime investorite ootuste kohta ning ka seda, milliseid investeeringuid oodatakse valdkonda nii era- kui ka avalikust sektorist. Esimese saate külalised on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, Cleantech ForEsti tegevjuht Erki Ani ja investor ning Sunly OÜ asutaja Martin Kruus. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Saates räägivad mööblitööstuse edetabeli liidrid: AS Standardi juhatuse liige Priit Tamm ja Retlar OÜ üks omanikest Jaanus Kasema valdkonda pärssivatest teguritest. Nende kahe juhi sõnul on sektori põletavaim probleem pädeva oskusjõu nappus, mis pärsib omakorda tootmismahtude laiendamist. Milliseid võimalusi nähakse tööjõukriisist välja tulemiseks, selgub juba saadet kuulates.

