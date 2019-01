Raadiohommikus: kas tehinguturu aktiivsus on hea või halb?

Mullu tehti Balti riikides rekordiliselt ülevõtutehinguid. Kas tehinguturu aktiivsus peegeldab majanduskeskkonda pigem positiivselt või negatiivselt, räägib kolmapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis advokaadibüroo Sorainen partner Toomas Prangli. Kõneleme ka sellest, kas tehinguturu aktiivsus alanud aastal jätkub ning millised sektorid selles silma paistavad.

Hommikuprogrammi teiseks külaliseks on lastevanemate liidu juhatuse esimees Aivar Haller, kellega räägime sotsiaalministeeriumis valmivast eelnõust, millega soovitakse muuta koolikorraldust. Haller selgitab, miks peaks koolipäev algama kõige varem kell üheksa ning kuidas saada lahti industriaalühiskonnast pärinevast koolikorraldusest.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel teeb kokkuvõtte Eesti eelmise aasta parimatest uurivatest lugudest, mille Bonnieri preemia žürii sel nädalal välja valis.

Stuudios on saatejuht Aivar Hundimägi ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Sel korral räägime krüptorahast ja ICOst: miks on Eesti kogunud tuntust kogu maailmas ühe ICO-tõmbekeskusena ning mida meie ettevõtja peaks selle kohta teadma. Millised on ICOdega seotud riskid ja kuidas käib nende puhul maksustamine? Räägime ka Eesti esimestest krüptorahavaidlustest SAN-müntidega seoses. Saates on külas teemat lahti seletamas Triniti partner Karmen Turk, vandeadvokaat Katri Tomson ja advokaat Maarja Pild. Saadet juhib Liis Amor.

13.00–14.00 "Ärikliendid roolis". Aasta esimeses saates võtame luubi alla tormilised sündmused globaalses autoäris: miks pandi Renault Grupi tegevjuht Carlos Ghost Jaapanis trellide taha, mida toob autotöösturitele kaasa Brexit, milliseks kujunes 2018. aasta Euroopa autoturul. Samuti räägime sellest, kuidas üks pank kruvib Eestis üles autoliisingu intressi ja millised muudatused on toimunud viimastel aastatel Eesti kasutatud autode turul. Stuudiokülalisteks on autoturuekspert, Forte Auto Tallinna tegevjuht Raido Toonekurg ja Nordauto Grupi tegevjuht Priit Ärmpalu. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Tõnu Tramm.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Räägime ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadusest. Äriõiguse teabevara peatoimetaja ja advokaadibüroo NJORD vandeadvokaadi Anne Veerpaluga tuli muu hulgas juttu sellest, mis uue seadusega muutus ja kergemaks läks ning kuidas saab ettevõtja ärisaladust kaitsta. Saadet juhivad äriõiguse teabevara toimetaja Kai Miller ja teabekeskuse vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake raadiot otse siit.