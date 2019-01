Eestlased jäid Soome miljardiprojektiga jänni

Tuul ulub ja lund sajab sisse: Windoor on ette võtnud suure töö, osaledes Soomes Tripla megaprojektis. Ettevõte peaks klaasfassaadiga katma Soome aegade suurima kaubanduskeskuse ning ühe büroohoone. Viimasega ollakse aga graafikust kaks kuud maas. Foto: Erakogu Jaga lugu:

Klaasfassaadide tootjal Windooril on probleeme Soome hiiglasliku ehitusprojekti ühe hoone fassaadi ehitamisel graafikus püsimisega, mis tähendab, et ka teiste ettevõtete tööd viibivad.

Tegu on Helsingi Pasila linnaossa tuleva Tripla hiigelprojektiga, kuhu mahuvad Soome aegade suurim kaubanduskeskus Mall of Tripla, parkimismaja, ühistranspordipeatused, korterid, hotellid ning büroopinnad. Tripla kogu projekt peaks maksma minema miljard eurot ning selle suurus on 183 000 ruutmeetrit. Võrdluseks: Tallinna Rotermanni kvartali hoonete kogupindala on üle 50 000 ruutmeetri. Tripla arenduse ja ehituse eest vastutab ehituskontsern YIT.