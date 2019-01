Raul Pint: tankistijutt on üles puhutud

Raul Pint. Foto: Raul Mee

Justiitsministeerium on ette valmistamas nn tankistide seadust, mille eesmärk on muuta viimaste tegutsemine ettevõtete eesotsas ja matmisel keerulisemaks. Eesti legendaarseim likvidaator Raul Pint leiab aga, et tõelisi tankiste on kõigist ettevõtjatest vaid murdosa ning säärased seadused teevad keerulisemaks vaid ausate elu.

Justiitsministeeriumis valmis novembris äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise eelnõu, mida kutsutakse ka tankistide eelnõuks. Plaanis on mitu muudatust, näiteks peaks edaspidi olema osaühingu müügitehing tühine, kui esitamata on kas majandusaasta aruanne või maksudeklaratsioonid. Triniti partner Erki Vabamets kommenteeris mõne aja eest Äripäevale, et selle muudatuse mõte on vältida rahast tühjaksjooksva ettevõtte kirjutamist firmamatja nimele.