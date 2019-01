Milline on enim guugeldatud tööalane küsimus?

Aina rohkem inimesi mõtleb töölt lahkumise peale – "kuidas töölt lahkuda?" oli mullu kõige enam guugeldatud tööalane küsimus, selgub Google Trendsi andmetest. Sellele järgnes küsimus "mis töö mul peaks olema?".

Need otsingutulemused lähevad kokku Ameerika Ühendriikide valitsuse andmetega, millest selgus, et 2018. aasta keskel tõusis töökohast lahkumise määr kõrgeima tasemeni alates 2001. aastast. Ja see number on jätkuvalt väga suur, vahendab MarketWatch.