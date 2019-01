Põldnike hea aasta – toodang kallines ja kütus odavnes

Eelmine aasta oli põllumajandustoormete jaoks küllaltki positiivne – tõusid nii teraviljade, piima kui ka liha hinnad. Põllumeeste jaoks oli hea uudis ka nafta hinna langus, mis kukutas bensiini hinda, kirjutab Äripäeva teemaveeb Põllumajandus.ee.

Piimaturg näitab Euroopas taastumismärke. Foto: Meeli Küttim

Nisuturul jääb aastat iseloomustama põuane suvi, mis hävitas 30–50 protsenti Eesti tootjate saagist. Probleem oli kogu Euroopas ning see pani hinnad augustis kiiresti tõusma. Nüüd on nisuhinnad jõudnud uuele tasemele, kirjutab Äripäeva teemaveeb Põllumajandusuudised.

Piimaturul oli Euroopas näha taastumist ning kooritud piima pulbri hinnatõus hakkas aasta lõpus kiirenema. Tõsi, globaalsed hinnad on siiski viimasel ajal langenud. Sellegipoolest tundub, et hullem on möödas ning piimaturu madalpunkt on ammu seljataha jäetud.

Linnuliha hinnad olid aasta teises pooles tõusuteel ning oodatakse, et hinnad püsivad kõrgel. Veiseliha peaks aga odavnema, sest globaalne tootmine on suur.

Kehvemini läks suhkrul, mille hind kukkus sügisel viimase kümne aasta madalaima tasemeni. Kakaol läks esimene poolaasta paremini, teine veidi kehvemini.

Nisu hinnad tõusid tublisti

Aasta algas Euroopa nisuturule rahulikult – hinnad kõikusid vähe ning suuri uudiseid ei ilmunud. Teises kvartalis hakkasid hinnad kiiresti tõusma, millele aitasid kaasa Venemaa tootmise vähenemine, euro odavnemine ning ilmastikuga seotud probleemid. Majandus elavnes ning sisenõudlus püsis tugev.

Kevade alguses tabasid Lääne-Euroopat tugevad vihmahood, mis lükkasid külviperioodi edasi. Aprillis kujunes probleemiks aga liiga kuiv ilm. Euro odavnes teises kvartalis dollarisse 5 protsenti, mis turgutas eksporditurgu ning andis hinnatõusule hoogu juurde.

