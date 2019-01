Video: skandaalne portaal hullutas noori miljonärieluga

Noored kogunesid Swissoteli ballisaali kuulama forex-turgudel kauplemisest, sest sõber soovitas. Foto: Liis Treimann

"Finantsvabadus tekitab huvi ... kuidas elada teistmoodi kui valdav mass, et ma saaksin luua sellise elu, nagu ma soovin," ütleb üks neiu, kes on tulnud kuulama konverentsi forex-kauplemisest ja miljonäri mõttemaailmast.

327 registreeritud noort tuleb teisipäeva õhtul Tallinna südalinna Swissoteli ballisaali, et kolm tundi kuulata kõnesid forex-kauplemisest ja miljonäri mõttemaailmast. Igaüks saab tulla kellegi soovitusel ja piletid on seminarile välja müüdud. Ürituse taga on aga iMarketsLive, mis on saanud mitmes riigis finantsinspektsiooni hoiatuse. Eelmisel nädalal hoiatas nende eest ka Eesti finantsinspektsioon.