Netiajastu toob uut tüüpi rahakalamehed

Rahaga kauplemise koolituskogukonna loomine on tervitatav, kuid kogenematutelt noortelt suure raha välja meelitamine mitte, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Tänase Äripäeva kaanelugu kirjeldab, kuidas vastuolulise mainega USA valuutakauplemiskoolitaja iMarketsLive on Eestis kaasanud paarsada noort, kellelt on liitumisel kasseeritud 190 eurot. Forexi turul kauplemise veebiõppeplatvormi kasutamise eest tuleb tasuda igal kuul 140 eurot. Kui aga värvata kaks inimest juurde, saab tasuta, ning iga järgmisega teenitakse juba lisa. Värbamiseks on olemas isegi 15leheküljeline juhend.