Taavi Reigami plastifirma leidis uue omaniku

Proplastiku asutanud Taavi Reigam oli viimati ettevõtte omanik 2000. aastate keskpaigas. Foto: Indrek Susi Jaga lugu:

Endise korvpalluri Taavi Reigami asutatud Proplastik grupi ettevõtete omanikud Eestis, Lätis ja Leedus müüvad äri Vink Grupile, Euroopa suurimale plasttoodete hulgimüüjale.

Proplastiku tegevjuhi Taavi Reigami sõnul on tegemist olulise sündmusega ettevõtte ajaloos: "See annab meile võimaluse veelgi enam parandada tootevalikut ning tõsta üldist teenuse kvaliteeti üle Baltikumi. See on hea uudis kõigile meie klientidele ja töötajatele."

"Proplastik sobib ideaalselt kokku meie grupi strateegiaga," kommenteeris pressiteates Reijo Asikainen, Vink Grupi Põhjamaade piirkonna juht.

Isalt tütrele, tütrelt advokaadile

Proplastiku turuväärtuseks hindas Äripäev mullu sügisel Rikaste TOPis 16,5 miljonit eurot.

Proplastiku asutanud Taavi Reigam oli ettevõtte omanik kuni 2000. aastate keskpaigani, mil see liikus edasi Taavi Reigami tütrele Merit Reigamile, kes oli Proplastiku omanikfirma Solarbalti omanik kuni 2013. aasta alguseni. Pärast seda sai Solarbalti, ja seeläbi ka Proplastiku omanikuks 2013. aasta alguses asutatud ettevõte Luderitz, mille omanik on praeguseni advokaat Maidu Kaasik. Kaasik on märgitud ka ettevõtte tegelikuks kasusaajaks.

Proplastiku müügitulu oli 2017. aastal 14,2 miljonit eurot, kasum ületas 867 000 euro piiri. Grupi müügikäive on praegu ligi 20 miljonit eurot ja ettevõte annab tööd üle 40 inimesele Eestis, Lätis ja Leedus.

Müük maailma ühele suurimale plastiärile

Proplastiku omanike finantsnõustaja tehingul oli Porta Finance ning juriidiline nõustaja TGS Baltic. Vink Grupi juriidiline nõustaja oli Cobalt.

Vink Grupp koosneb ligi 100 iseseisvast üksusest 16 Euroopa riigis ning Hiinas. Grupi ladudes ja tootmisüksustes on valikus ligi 100 miljoni euro väärtuses pakutavaid tooteid. Vink pakub plasttooteid ning nende mehaanilist töötlemist üle 120 000 kliendile aastas, sealhulgas klientidele reklaami, ehitus, keemia, tootmise, autotööstuse, ühistranspordi ning tervishoiu valdkonnast. Vink on Plastics Family grupi osa, üks suurimaid iseseisvaid plastiärisid maailmas.