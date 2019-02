Nordecon võitis kaitseväe mitmemiljonise hanke

Nordecon rajab Ida-Virumaale riigi tellimusel kasarmu Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Nordecon ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmisid lepingu, mille järgi ehitab Nordecon Jõhvi sõjaväelinnakusse 300-kohalise kasarmu

Jõhvi sõjaväelinnaku kasarmu projekteerimis- ja ehitustööde sisse jäävad ka nõrkvoolusüsteemide projekteerimine ja ehitustööd, staabihoone rekonstrueerimistööd ja Sirgala telkimisala parendustööd. Lepingu maksumus on 4,6 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

„Eesti riigikaitse tähtsaim osa on kindlasti hea väljaõppega kutsealused – ehitajana on suur au anda omalt poolt panus sellesse, et meie kaitseväekohustuslaste teenimistingimused oleksid võimalikult head ja toetaksid väljaõpet. Kvaliteetne infrastruktuur peab olema toeks riigi eesmärgile suurendada kaitseväe võimekust ja väljaõppe kvaliteeti,“ sõnas Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma.

„Nordecon on ehitanud eelnevalt Tapa sõjaväelinnakusse mitmeid objekte, sealhulgas ka neli kasarmut. Kindlasti saame kasutada neid varasemaid kogemusi ja teadmisi Jõhvi sõjaväelinnaku lepinguobjektide ehitamisel, sest Jõhvi kasarmu samasugune nagu Tapa sõjaväelinnakus.“

Lepingu järgi tehtavad tööd algavad Jõhvi sõjaväelinnakus veebruaris 2019 ning lõppevad 2020. aasta mais. Nordecon on 2016. aastal ehitanud Jõhvi sõjaväelinnakusse Viru jalaväepataljoni lasketiirud.