Elektrilevi suurendab jalajälge Soomes

Elektrilevi peakontor Foto: LIIS TREIMANN, Postimees/Scanpix Jaga pilti:

Möödunud aastal Soomes kolme piirkondliku alajaama automaatika paika saamise eest hoolitsenud Elektrilevi sõlmis kaks lepingut Soome ettevõtetega ning loodab tänavu tegevust piiri taga laiendada.

Möödunud aastal valmis Elektrilevi osalusel Lõuna-Soomes kolm suurt 110 kV piirkonnalajaama – üks Vantaa, teine Lappeenranta ja kolmas Kuovola linna lähedal. Elektrilevi inseneride ülesandeks oli alajaamade automaatika projekteerimine ja seadistamine.

Elektrilevi välisprojektide juht Sten Aan selgituste järgi maksab ühe alajaama ehitus suurusjärgus 1 miljon eurot ja automaatika osa moodustab sellest kuni 10 protsenti. „Elektrilevi eesmärk on tänu lepingutele sel aastal Soomes veelgi rohkemate suurte alajaamade ehituse projektidel osaleda. Lisaks jaotusvõrgu alajaamade ehitusele oleme sihikule võtnud ka Soome põhivõrgu alajaamad, mille ehitushinnad on veelgi suuremad. Kui eelmisel aastal osalesime kolme piirkonnaalajaama ehituses, siis tänavu on eesmärk vähemalt viis alajaama,“ ütles ta.

Nüüd teatas Elektrilevi hooldushanke raamlepingu sõlmimisest Lõuna-Soomes Kuovolas jaotusvõrku haldava KSS Verkkoga. Selle alusel vastutab Elektrilevi automaatika hooldus- ja erakorraliste rikketööde lahendamise eest.

Lisaks sõlmiti koostöömemorandum võrguehitust pakkuva Vattenfalliga. „Sisuliselt tähendab see, et Soome elektrivõrgu arendamisel tegutsevad Vattenfall ja Elektrilevi partneritena,“ ütles Aan pressiteate vahendusel.