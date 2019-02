Elektrivõrgu eralduskatse lükatakse edasi

Baltimaade elektrisüsteemide katsetamine eraldatud saarena praegu veel aset ei leia Foto: Eesti Meedia/Scanpix

Balti riikide elektrisüsteemide Venemaast lahti ühendamise katse lükkub edasi, sest Venemaa otsustas ennetavalt korraldada samasuguse katse Kaliningradis.

Eile Riias toimunud Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemihaldurite kohtumisel otsustati seetõttu Balti riikide eralduskatse edasi lükata. „Otsustasime eralduskatse hilisema teostamise kasuks, kuna Venemaa elektrisüsteemihaldur teatas vahepealsel ajal enda plaanist teostada vahetult enne meie esialgu kavandatud eralduskatset Kaliningradi saartalitluse katse mai lõpus," ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Kaliningradi katse on planeeritud 72- tunniseks ja arvestades, et kunagi varem ei ole nii mastaapset katset läbi viidud, on olemas märkimisväärne tõenäosus selle ebaõnnestumiseks, mis tooks omakorda kaasa Vene süsteemihalduri poolse nõudmise Balti riikide eralduskatse edasilükkamiseks vahetult enne kavandatud kuupäevi.

"Kindlasti ei pea Elering võimalikuks korraldada Balti eralduskatset ühepoolselt ilma kokkuleppeta Venemaa ja Valgevene süsteemihalduritega. Meie eesmärk on jõuda Balti elektrisüsteemi desünkroniseerimiseni Venemaast läbi mõistliku koostöö, mitte konfrontatsiooni, milleni viiks ühepoolne tegutsemine,“ ütles ta.

Kaliningradi katse ebaõnnestumise korral Venemaa Balti riikide eralduskatsega ei saa nõustuda ja siis võidakse jääda olukorda, kus Balti riigid on teinud juba märkimisväärsed kulutused tootmisvõimsustele, aga katset läbi viia ei saa.

„Balti riikide elektrisüsteemi eralduskatse edasilükkamine ei tähenda kindlasti eralduskatsega seotud ettevalmistööde pidurdumist või katkemist. Vastupidi, töötame intensiivselt edasi nii võrgu arendamise, süsteemijuhtimise kui turukorralduslike küsimustega ja jätkame arutelusid uue eralduskatse aja kokku leppimiseks Läti ja Leedu kolleegidega,“ lisas Eleringi juhatuse esimees.

Balti riikide elektrisüsteemi eralduskatse jooksul oleks siinne elektrisüsteem eraldatud 12 tunniks täielikult lahti Venemaa elektrisüsteemist ja pandud tööle iseseisvalt, jäädes siiski alalisvooluühenduste kaudu seotuks Põhjamaade ja Poolaga.

Venemaa võrgust eraldamisel oleks lülitatud ükshaaval välja kõik üheksa elektriliini, mis seovad Balti riike Venemaa põhiterritooriumi ja Valgevenega. Erinevalt varasematest sarnastest katsetest plaanitakse välja lülitada ka Leedu ja Kaliningradi vahelised elektriliinid ning sarnaselt Balti riikidele jääks ka Kaliningradi elektrisüsteem katse ajal eraldi sagedusalana töötama.