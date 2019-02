Tekib võimalus liituda otse elektri põhivõrguga

Soovi korral ei pea tulevikus ettevõte enam jaotusvõrguga liituma Foto: Raul Mee

Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri võimaldab tulevikus tarbijal liituda nii elektri jaotusvõrgu kui ka otse põhivõrguga.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson allkirjastas ühe ministri määruse ja saatis kaks määrust vabariigi valitsusse kinnitamiseks, mis liberaliseerivad tulevikus Eesti elektriturgu. "Muudatuste järgselt vabadus suureneb ja tarbija saab ise valida, kas ta ühendub põhi- või jaotusvõrguga,“ ütles Simson. „Jaotusvõrguga liitumine on üldjuhul küll odavam, kuid võrguteenus samas kallim. Edaspidi saab igaüks ise otsustada, milline lahendus on tema jaoks kulutõhusam.“

Elektrituru toimimise võrgueeskirjaga väheneb elektrimüüja vahetamise jaoks andmevahetusplatvormi ette teatamise aega 21 päevalt 7 päevale. Simsoni loodab sellest suuremat konkurentsi elektrimüüjate vahel. „Heaks näiteks sarnase regulatsiooni toimimisest on mobiilside valdkond, kus enne teenusepakkuja vahetust saab senine teenuse pakkuja teha tarbijale parema pakkumise,“ lisas ta.

Samuti väheneb võrguettevõtja poolt tarbija mõõteandmete tagasiulatuv korrigeerimisperiood seniselt kolmelt aastalt ühe aastani. Kuivõrd kõik tarbijad peavad nüüdseks olema varustatud elektri kauglugemisseadmetega, mis peavad olema võimelised andmeid edastama vähemalt kord päevas, ei ole põhjendatud senise praktika põhjal välja kujunenud korrigeerimisperiood. Kehtiva süsteemi järgi võisid tarbijad aastaid hiljem mõõtmisvigade tõttu tekkinud arveid saada.

Elektrisüsteemi ja -turu toimimise määruste muudatused on seotud ühtsete üleeuroopaliste elektrituru võrgueeskirjade jõustumisega. Muudatusi arutas MKM turuosalistega 2,5 aastat ning elektrisüsteemi ning -turuga seotud põhiettevõtjad ning katuseorganisatsioonid on muudatustest teadlikud. Vastavalt turuosaliste tagasisidele on EL-I õigusega mitteseotud aspekte uuendatud.