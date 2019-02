Luminor langetas pensionifondide tasusid

Luminori pensionifondide valitsemistasud langesid 1,19 protsendile. Foto: EERO VABAMÄGI, Postimees/Scanpix

Luminor langetas 1. veebruarist oma teise samba pensionifondide valitsemistasusid keskmiselt 10 protsenti.

„Keskmiselt langetasime tasusid 10%, kuid fonditi on tasu alanemine erinev,“ ütles Luminor Pensions Estonia juhatuse esimees Angelika Tagel. Nii väheneb näiteks Luminori A pluss fondi valitsemistasu 18%.

Kõige rohkem saavadki hinnalangusest kasu aktiivsematesse fondidesse pensioni kogujad, kuna selliste fondide tasud olid kõrgemad. Aktiivsemate fondide valitsemistasud on nüüd 1,19 protsenti. Konservatiivse fondi valitsemistasu, mis juba on teistest madalam, jääb senisele, 0,7 protsendi tasemele.

Kõiki Eesti pensionifondide tootlusi näidatakse puhastootlusena, millest on fondi valitsemistasud juba maha arvatud. “Luminori pensionifondid on aastate jooksul kasvanud ja muutunud nii efektiivseks, et saame tasusid langetada ja seeläbi fondide tootlust parandada,“ ütles Tagel.