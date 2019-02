Selgusid aasta mõjukaima finantsjuhi nominendid

2018. aasta mõjukaim, Magnetic MRO finantsjuht Astrit Viisma-Kass. Foto: Urmas Kamdron Jaga pilti:

Juba kaheksandat aastat valivad Äripäev ja BIG4 audiitorbürood aasta mõjukaimat finantsjuhti. Selle aasta viis finalisti on selgunud, aasta mõjukaim finantsjuht kuulutatakse välja 11. aprillil Pärnu Finantskonverentsil.

Aastaid žürii tööd juhtinud Äripäeva finantsjuhi Toomas Truuverki sõnul on mõjukaima finantsjuhi valimine ellu kutsutud, et tõsta esile neid edukaid valdkonna tõelisi tippe, keda on põhjust tunnustada ja teistele eeskujuks seada. Finantsjuht jääb tihtipeale tagaplaanile ja tema tegevus on päriselt näha vaid lähematele kolleegidele. Finantsjuhi levinud kuvand on kui stabiliseerija ja asjade korras hoidja. „Meie tahame näidata, et see ei pruugi sugugi nii olla ja tihti teeb suure eeltöö tähtsale läbimurdele ja löödud väravale just nn kaitseliin finantsjuhi eestvedamisel.“

Pärnu Finantskonverents 2019 Toimub 11.–12. aprillil Pärnus. Konverentsi teema on kasv. Laval on: Niklas Modig, Pedro Janeiro, Ülo Kaasik, Ranno Tingas, Eero Sikka, Mart Mäe, Astrit Viisma-Kass jpt.

BIG4 audiitorbüroode ja Äripäeva esindajad valisidki välja 13 finantsjuhti, kes 2018. aastal suurte tegudega silma paistsid. Nende seast pääses finaali viis finantsjuhti, kellest üks kuulutatakse Pärnu finantskonverentsil aasta mõjukaimaks.

2019. aasta nominendid tähestikulises järjekorras

Anneli Aljas, Taxify

Anneli Aljase edulooks on kontserni finantsüksuse arendamine nullist tsentraliseeritud kontinentideüleseks globaalseks äriettevõtteks ebatraditsioonilises ja ülehelikiirusel areneval tegevusalal.

Tema sihipärase töö tulemusel toimib korrektne finantsarvestus rohkem kui 30 riigis viiel kontinendil, mis konsolideerub Eesti peakorteris. Selle saavutamine on keeruline, sest nii tegevuse maksustamine kui ka tööjõukulude arvestus/maksustamine on pea igas riigis erinev ja ka Taxify enda tulude ja juhi/kliendiboonuste arvestuse platvormi pidev arendamine on keeruline – ning seda kõike tehakse Eesti ajaloos esimest korda, ise õppides. Tunnustuseks on 2018. aasta suvel investoritelt 175 miljoni USA dollari kaasamine ja unicorn'iks saamine, milles oli oluline roll ka Annelil finantsandmete ettevalmistamise ja protsessis osalemise kaudu.

Kaja Kert, Merit Tarkvara

Kaja oli ettevõtte kaasasutaja aastal 1991 ja töötab samas firmas ka praegu. Algusest peale on Kaja Kert hoolitsenud Merit Tarkvara raamatupidamise ja finantside korrasoleku eest, mis on olnud ka üks olulistest eduteguritest ning aidanud ettevõttel stabiilselt kasvada ja areneda.

Merit Tarkvara peamised tooted on raamatupidamisprogramm Merit Aktiva ja palgaprogramm Merit Palk. Mõlemad tarkvarad kasutavad kõige moodsamat pilvetehnoloogiat ning tarkvara kasutajate arv on üle 11 000. Mullu tegi 25 töötajaga firma üle 2,3 miljoni euro käivet ja teenis 660 420 eurot puhaskasumit. Seejuures kasvas müügitulu 20,7 protsenti ja puhaskasum 59,5 protsenti. Ettevõttel on tütarfirmad Poolas ja Soomes, ja kuigi need ettevõtted on oma arengus veel lapskingades, toimub seal kiire areng.

Üheks eduteguriks on Kaja Kerti juhitav tarkvaraarendajate meeskond, kelle juhtimiseks on ta ennast pidanud kurssi viima erinevate riikide seaduste ja tavadega. Tal on oluline roll finantsaruandluse kõrges kvaliteedis. Merit Tarkvara areng on olnud läbi aegade väga edukas ning jäi silma Norra rahvusvahelisele kontsernile Visma International, kes tänavu ettevõtte kontrollosaluse välja ostis. Tehingu järel kuulub 70 protsenti Visma International Holdingule ning 30 protsenti firmale Kert Invest, mis kuulub võrdsetes osades Kaja Kertile ja tema abikaasale.

Mait Mengel, Kaamos Group

Mait Mengel on võimsa Eesti kapitalil põhineva ning kinnisvara arenduse ja ehitusega tegeleva Kaamos Grupi finantsjuht, kelle igapäevategevustesse mahub nii arendusprojektide tasuvuse analüüsimine kui ka kinnisvarainvesteeringute väärtuse hindamine.

Tema ülesandeks kogu Kaamos Gruppi kuuluvate ettevõtete finantstegevuse planeerimine ja finantsotsuste tegemine. Kaamos Grupi ajalooline edu näitab, et Mait on ülesannetega briljantselt hakkama saanud. 2018. aastal oli Mait Engel lisaks oma igapäevastele tööülesannetele eestvedaja Kaamos Gruppi kuuluva, puidutööstuse valdkonnas tegutseva ettevõtte Valmos OÜ müügiga. Silmapaistev on, et müügileping sõlmiti Euroopa ühe suurema puidutööstuse valdkonnas tegutseva kontserniga Paged Group (Poola), ja seda saab pidada 2018. aasta suuremate müügitehingute esikümnes.

Marko Kaha, Orkla Eesti

Marko kaha on Orkla Eesti (endise nimega Kalev) finantsjuht alates aastast 2009 ja on olnud sellest ajast pühendunud ettevõtte pidevale kasvule. Seda tõestavad ka majandusnäitajad – aastast 2012 on ettevõte käive kasvanud 38 miljonilt eurolt 57 miljonile eurole 2017. aastal ning sama on teinud ka puhaskasum, mis on ajaliselt kasvanud 5% majandusaastate lõikes.

2018. aastal paistis Marko Kaha silma märkimisväärse ettevõtete ühendamisega, mille tulemusel tekkis Orkla Eesti, milles tegutsevad endise nimega Kalev ja Põltsamaa Felix. Märkimisväärseks võib pidada Marko Kaha panust nende kahe ettevõtte finantsarvestuse ja ka äritegevuse harmoniseerimisel viisil, mis ei tekitanud takistusi kummagi ettevõtte igapäevastes tegemistes (tootmine), sh ka finantsarvestuse pidamises. Sujuva tegevuste harmoniseerimise alustalaks oli Marko Kaha selge visioon ja ajaline strateegia – ühinemine peab olema võimalikult kiire ning kõigi klientide ja koostööpartnerite jaoks võimalikult märkamatu. Ühinemise tulemusel on Eesti toiduainetööstuse turule tekkinud arvestatav ettevõte, mis annab tööd ligikaudu 500 inimesele ja Marko Kaha võib pidada selle ettevõtte kujundajaks.

Marko Raid, Tallinna Sadam

2018 toimus Tallinna Sadama IPO ja Marko oli isiklikult vastutav kogu IPO läbiviimise eest.

Ettevõtte börsile viimine on väga suur protsess ja Tallinna Sadama IPO oli mitmes mõttes märgiline. Sadam mõjutab Eesti elu päris palju: kogu tehing ise, muutus suhtumine, kas riik saab IPOsid teha ja kas tasub teiste IPOdega edasi minna. Žürii liikme sõnul oli see mõnes mõttes nagu lumekoristaja töö, kes teeb raja vabaks. Väga oluline on, et see õnnestus.

Marko Raid oli põhiline, kes seda korraldas ja läbirääkimisi pidas. Kogu protsess tuli hästi välja. Kuigi Tallinna Sadama IPO oli läbi aegade kallimaid, oleks see Marko Raidi tööta ilmselt veelgi kallimaks läinud.

Mõjukaimad finantsjuhid läbi aegade

Aja jooksul on tiitli saanud tublid finantsjuhid Margus Kaasik (Eesti Energia), Maigi Pärnik-Pernik (Baltika), Ahti Puur (VKG), Marilin Hein (Eften), Rain Silivask (Graanul Invest), Meelis Paakspuu (LHV) ja Astrit Viisma-Kass (Magnetic MRO).