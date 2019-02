Galerii: Põhjala uus pruulikoda avas uksed

Põhjala müügi- ja turundusjuht Tõnis Vaher, pruulija Arvi Lehtsalu, müügidirektor Peeter Keek, intern Giulia Borro ja laborant Samu Heino uut pruulikoda sisse õnnistamas.

Aastavahetusel uude hoonesse kolinud Põhjala väikepruulikoda alustas esimese uue õlle villimist kolmapäeval. Esimene alusetäis uue maja õlut läheb ekspordiks Lõuna-Koreasse.

Jaga pilti:

Kokku investeeris Põhjala pruulikoja ja õllerestorani rajamisse üle 5 miljoni euro. Renoveeritud kompleksis on ligi 3000 ruutmeetri pinda ning pruulikojas ja restoranis saab tööd 30 inimest.

Põhjala Pruulikoja asutasid 2011. aastal neli Eesti õllesõpra ja kodupruulijat. Ettevõtte käive 2018. aastal oli ca 2,3 miljonit eurot, seal töötas 15 inimest ja Põhjala õlut eksporditakse 35 välisturule.

Põhjala üks asutajatest ning tegevjuht Enn Parel ütles, et neilt on mitu korda küsitud, et kas oleme nüüd suurtootja. "Vastuseks olen selgitanud, et kui Noblessneri pruulikoja täisvõimsusel tööle saame, oleme varasema 200 korra asemel umbes 70 korda väiksemad kui näiteks Saku. See on 70 korda, mitte 70 protsenti. Ometi toob meie müügiedu eksporditurgudel kaasa kummalise olukorra, kus aktsiisi mõttes muutume Eestis suurtootjaks ja aktsiisimäär meie jaoks kahekordistub. Seda „tänu“ sellele, et Eestis loetakse suurtootjaks juba üle 6000 hektoliitrit aasta toodanguga väikeettevõtteid, samas kui Euroopas on enamikes riikides väiketootja piiriks 200 000 hektoliitrit aastas," rääkis ta.

