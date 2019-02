Tiit Niilo: tähtis on mikroettevõttena püsima jääda

Nopri Talumeierei omaniku poeg Karl Niilo lõi kolm aastat tagasi ettevõtte Nopri Mahlad. Eelmine aasta saavutati tubli käibetõus ja enamik toodangust, ligi 80% läheb Saksamaale. Edasine kasv on tegijate sõnul uute turgude leidmise taga.

Nopri Talumeierei omanik Tiit Niilo ütles poja Karl Niilo juhitud Nopri Mahlade häid majandustulemusi kommenteerides, et edu on toonud põhjalikkus ja järjepidevus ning koos tegemised.