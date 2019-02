Raadiohommikus: Soome turistide kadumisest tekkinud mõõna korvamisest

Turistid Tallinnas, teel laevaga Soome. Foto: Andras Kralla

Külas on EASi turismiarenduskeskuse juht Margus Sameli, kellega räägime, kuidas Eesti ettevõtjad saaksid turististide teenindamisest rohkem teenida.

Teine külaline on reklaamiagentuuri Taevas Ogilvy juht Rein Iida, kes tutvustab Eesti reklaamitööstuse hetkeseisu ja meenutab 20 aasta tagust aega, kui alguse sai konkurss Aasta Turundustegu.

Samuti hoiame kuulajaid kursis Danske panga ümber toimuvaga.

Stuudios on uudistetoimetaja Indrek Mäe ja saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates räägitakse Rail Baltica projektiga kaasnevatest ärivõimalustest ning sellest, kui kaugele on praegu selle suurprojektiga jõutud, milliseid hankeid sel aastal plaanitakse välja kuulutada ja milliseid suuremaid objekte plaanitakse rajama hakata. Saates osalevad Rail Baltic Estonia projekti juht Vaiko Eggert ja advokaadibüroo Triniti partner Tõnis Tamme. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Ärikliendid roolis". Eelmisel nädalal saabusid Eestisse esimesed LNG-veokid, mille tellijaks oli Alexela Oil. Mis plaanid ettevõttel nende autodega on ja miks välistasid nad diiselveokite ostu, räägib Alexela Oil juhatuse liige Alan Vaht. Samuti on stuudios Scania Balticsi peadirektor Janno Karu, kes võtab kokku pea kaheksa kuud kestnud katsetused CNG-veokiga, mille käigus Eesti ettevõtted testisid seda kohalikes oludes ning päris mitu andis pärast seda ka ostutellimuse sisse. Saadet juhib Tõnu Tramm.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Stuudios on advokaadibüroo RASK vandeadvokaadid Siret Saks ja Gea Vendel ning Äripäeva teabekeskuse vanemtoimetaja Heidi Saar ja toimetaja Kai Miller. Räägime välisvärbamisest ja sellega seotud probleemidest ehitussektori näitel. Siret Saks ja Gea Vendel nõustavad oma töös muu hulgas ehitusettevõtteid ja on kursis valulikemate muudatuste ja puudujääkidega seadusandluses, mis on seotud välismaalaste tööle võtmisega ning samas ka riigihangetega, näiteks hankija järelevalvekohustuse kasvuga.

