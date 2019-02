Rail Balticu hanked nõuavad Läti äri tundmist

Rail Balticu ületrassilised hanked toimuvad Läti seadusandluse kaudu ning võivad tekitada Eesti ettevõtetele lisakohustusi. Ülearu pelgama neid siiski ei pea: appi tasub võtta pädev nõustaja, lihtsam on ka siis, kui Eesti ettevõte on all-, mitte peatöövõtja.

Rail Balticuga seotud riigihankeid korraldatakse nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Vastavalt Rail Balticuga seotud kokkulepetele tähendab see, et kui hanke korraldab ühisettevõte RB Rail AS, tehakse need Läti õiguse kohaselt Läti riigihangete registris. Samas, kui hanke korraldajaks on kohalik firma, näiteks Eestis Rail Baltic Estonia AS või Leedus UAB Rail Baltica statyba, käivad hanked vastavalt Eesti ja Leedu seaduste järgi ja registrites. Ehk siis kolm Balti riiki vastutavad oma territooriumil toimuvate tegevuste eest.