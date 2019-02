Liikluskindlustus kallines, kindlustused jõudsid kasumisse

Avarii Tallinna-Tartu maanteel. Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja, Scanpix Jaga pilti:

Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel oli eelmise aasta keskmine liikluskindlustuse aastamakse 142 eurot, kasvades aastaga 9 protsenti.

Keskmine kahjunõue oli 1969 eurot, mis on 12 protsenti suurem kui tunamullu. Kindlustusmaksete kogumaht oli 102,3 miljonit ja kasum 4 miljonit eurot.

Liikluskindlustuse fondi (LKF) juhi Mart Jesse sõnul oli möödunud aasta nii heas kui halvas mõttes rekordiline, sest läbi aegade kõige kõrgema taseme saavutasid nii kindlustatud sõidukite arv, kindlustusmaksete kogumaht, keskmine kindlustusmakse, kuid kahjuks ka keskmine kahjusumma. „Positiivsena saab esile tuua kindlustusjuhtumite arvu üheprotsendilist vähenemist, mis oli tingitud ennekõike parklakahjude vähenemisest,“ ütles Jesse.

„Üle seitsme aasta teenisid kindlustusandjad liikluskindlustuselt kasumit. See on positiivne ja vähendab edaspidist survet hinnatõusule. Kuna keskmine kahju kasvab koos elatustaseme tõusuga, on ainus viis leevendada liikluskindlustuse edasist hinnatõusu liiklusõnnetuste arvu vähendamise teel,“ märkis Jesse.

Eelmisel aastal oli kokku 35 300 liikluskindlustuse juhtumit, neist 32 100 toimus Eestis ja 3 200 juhtumit välismaal, mille põhjustasid Eesti sõidukid. Mullu vähenes liiklusõnnetuste arv Eestis 220 juhtumi võrra. Liikluskindlustuse lepinguga sõidukeid oli möödunud aasta lõpul 720 400, mida on 3 protsenti rohkem kui tunamullu.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.