Ettevõtted saavad miljoneid toetust teaduse jaoks

Ettevõtted saavad rakendusuuringute või tootearendusprojektide jaoks toetust küsida meetmest NUTIKAS, mille tingimusi on ettevõtetele soodsamaks tehtud, teatas sihtasutus Archimedes.

Mattias lepa juhitud Click & Growon samuti saanud arenduseks raha NUTIKASt. Foto: Andras Kralla

Uue taotlusvooru maht on ligi 15 miljonit eurot.

“Võrreldes varasemate taotlusvoorudega on nüüd avatav taotlusvoor ettevõtetele veelgi soodsam, sest projektiga seotud abikõlblike kulude osakaalu on tõstetud kahekordseks,” rääkis Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri meetmehoidja Tea Tassa. “Ettevõtte enda kulude osakaal on nüüdsest 40 protsenti ja lisaks projektijuhtimise ning materjalide kuludele on võimalik selle eest katta ka projektile vajalike nõustamisteenuste kulusid. See peaks muutma projekti läbiviimise hõlpsamaks ka väiksematele ettevõtetele, kel muidu ehk selleks võimalusi nappis,” tutvustas ta.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand märkis, et senisest laiem teaduspartnerite ring peaks võimaldama teaduspõhise arendustöö vajadusega ettevõtetel oma plaanid teoks teha. „Ettevõtete ja teadusasutuste koostööd soodustab ka varasemast paindlikum võimalus kasutada osa toetussummat ettevõttesiseste projektikulude katteks,“ sõnas asekantsler.

Tassa lisas, et toetuse taotlejaks saab olla Eesti äriregistris registreeritud ettevõte, kelle huvides rakendusuuringut või tootearendusprojekti läbi viiakse. Ta peab osalema uuringus omapoolse rahalise panusega, mis sõltub äriühingu suurusest ja toetatavast tegevusest. Toetuse määr on 25-70 protsenti.

NUTIKAS meetmest on varasemalt toetust saanud näiteks Click & Grow, Swedbank või Estelaxe OÜ, kes soovib välja töötada vormitava mittesüttiva silikoonvahu ühiskondliku transpordi istmepatjade valmistamiseks.