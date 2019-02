Tallink palkab juhatusse lennujaama juhi

Piret Mürk-Dubout Tallinna Lennujaama parkimismaja avamisel. Foto: Liis Treimann

Tallinki nõukogu valis juhatuse liikmeks Piret Mürk-Dubout ning kutsus juhatusest tagasi Andres Hundi tema oma sooviavalduse alusel, teatas ettevõte.

Hundi volitused lõppevad 26. veebruaril.

Piret Mürk-Dubout omab pikaaegset rahvusvahelist kogemust müügi ja turunduse valdkonnas ning ettevõtete juhtimises, teatas Tallink.

Mürk-Dubout liitub Tallink Grupiga Tallinna Lennujaam ASist, kus ta on 2016. aastast olnud ettevõtte juhatuse esimees.

Piret Mürk-Dubout sõnul ei tulnud otsus ametikohta vahetada kergelt. “Olen viimased kolm aastat koos meeskonnaga töötanud selle nimel, et meie riigi üks olulisemaid väravaid areneks ning annaks edasi positiivseid emotsioone nii eestlastele kui ka meie külalistele,” ütles Mürk-Dubout.

“Lennujaama reisijate arv on selle aja jooksul kasvanud pea kolmandiku võrra ning oleme viinud ellu mahukaid ehitustöid, viimati valmis aastavahetusel Eesti suurim parkimismaja. Oleme käivitanud reisiterminali laiendamise protsessi, et olla valmis reisijate arvu kasvuks ning kindlustada lennujaama äriline jätkusuutlikkus ka tulevikus. Seega on käes sobiv hetk anda teatepulk üle järgmisele juhile ning panna end ise proovile uues valdkonnas,” selgitas Mürk-Dubout.

Tallinna Lennujaama nõukogu esimehe Märten Vaikmaa sõnul on Pireti panus lennujaama arengusse olnud erakordne. “Kolm aastat tagasi võttis Piret lennujaama juhtimise üle vahetult enne lennujaama ajaloo suurimate ehitusprotsesside algust ning suure töö tulemusena on Tallinna Lennujaam valitud ka Euroopa parimaks lennujaamaks,” ütles Vaikmaa. “Kõik projektid on edukalt ellu viidud, lennujaama reisijate arv on kerkinud 3 miljoni reisijani ning paigas on lennujaama pikaajaline arengustrateegia, mille alusel saab lennujaama tegevust planeerida järgmisteks aastakümneteks. Tänan Piretit suurepärase töö eest ning soovin talle edu järgmiste väljakutsetega,” lisas Vaikmaa.

Enne liitumist Tallinna Lennujaamaga töötas Piret Mürk-Dubout juhtivatel ametikohtadel Telia Company grupi ettevõtetes. Ta oli aastatel 2014-2016Telia Sonera Eesti asepresident. Enne seda töötas Mürk-Dubout aastatel Stockholmis TeliaSonera AB-s grupi asepresidendina, vastutades 18 riigi kaubamärkide ja turundusstrateegia eest. Aastatel 2010-2013 töötas ta samas ettevõttes äriarenduse juhina ja asepresidendina, vastutades 18 riigi brändide arengu ja korporatiivse turundusstrateegia eest. Aastatel 2010-2013 töötas ta Stockholmis samas ettevõttes äriarenduse juhina ja asepresidendina, vastutades Balti riikide ja Põhjamaade äriarenduse tegevuste eest. Aastatel 2007-2011 töötas Mürk-Dubout Eesti Telekomi strateegiajuhina ning oli aastatel 2008-2010ka Serenda Investment OÜ nõukogu esimees. Aastatel 2004-2011 oli Mürk-Dubout mobiilioperaatori EMT juhatuse liige ning turundusdirektor ning aastatel 1999-2004 Elion Ettevõtete kommunikatsioonijuht.

Enne telekommunikatsioonisektoriga liitumist töötas Mürk-Dubout rahvusvahelistel kommunikatsiooni- ja televisiooni valdkonnaga seotud ametikohtadel – avalike suhete ja sisekommunikatsiooni juhina siseministeeriumis, vanemprojektijuhina juhtivas PR ettevõttes Hill & Knowlton, majandusuudiste toimetaja-saatejuhina Eesti Reklaamitelevisioonis, CNNi maailmauudiste korrespondendina CNN Internationalis USAs ning sotsiaal- ja poliitiliste uudiste toimetajana Eesti Rahvusringhäälingus.

Mürk-Dubout omab ärijuhtimise magistrikraadi (MBA) Estonian Business Schoolist (EBS), diplomit õigusteaduse valdkonnas Tartu Ülikoolist ning meedia ja kommunikatsiooni magistrikraadi Tartu Ülikoolist.

Mürk-Dubout volitused algavad alates 15. aprillist ning kehtivad kolm aastat. Mürk-Dubout ei oma AS Tallink Grupi aktsiaid.

Alates 15. Aprillist on Tallinkil viieliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Paavo Nõgene, Lembit Kitter, Kadri Land, Harri Hanschmidt ja Piret Mürk-Dubout.