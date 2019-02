Eraisikute laenuturul on märgata rahunemist

Keskpanga analüütik Kristin Saluveer Foto: Eesti Pank Jaga pilti:

Uusi eraisikute laene ja liisinguid on viimasel paaril kuul Eesti Panga andmetel lisandunud varasemast väiksema hooga. Ehkki ettevõtete laenukasv on samal ajal veidi kiirenenud, peegeldab see peamiselt üksikute energeetikasektori suurtehingute mõju. Hoiused kasvavad laenudest ja liisingutest endiselt kiiremini.

"Eraisikud laenasid jaanuaris varasemast tagasihoidlikumalt. Mõnevõrra rahunenud eluasemeturul võeti uusi laene vähem kui samal ajal aasta eest. Seetõttu eluasemelaenude portfelli aastakasv jaanuaris varasema paari kuuga võrreldes pisut aeglustus, ent küündis siiski 6,9%ni," kommenteeris keskpanga analüütik Kristin Saluveer.

Autoliisingute jääk kasvas tema sõnul endiselt hoogsalt, aastaga 19%. Uusi autoliisingute ja muude tarbimislaenude lepinguid sõlmiti aga vähem kui aasta tagasi. Järgnevad kuud näitavad, kas märgid eraisikute laenuturu rahunemisest tähendavad laenunõudluse püsivat vähenemist.

Ettevõtetele väljastati jaanuaris rohkem kui viiendiku võrra suuremas mahus laene kui mullu samal ajal. Uute laenude mahtu paisutasid üksikud energeetikaettevõtete suurtehingud – nagu 2018. aasta viimastel kuudelgi. Energeetikasektori aktiivse laenamise toel kiirenes ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli aastakasv jaanuaris 6,3%ni. Teiste sektorite laenujäägi aastakasv samal ajal aeglustus.

Laenude keskmised intressimäärad püsisid jaanuaris eelmise aasta keskmisega sarnasel tasemel. Eluasemelaenude keskmine intressimäär oli jaanuaris 2,5%. Pikaajaliste ettevõttelaenude intressimäär küündis 2,6%ni. Tänu väga madalatele baasintressimääradele on laenude hind seega laenuvõtjale ikka veel soodne.

Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiused kasvasid ka jaanuaris kiiresti. Ettevõtete hoiuste kogumaht suurenes aastaga 8%. Majapidamiste hoiuste kasv küündis aastataguse ajaga võrreldes 10%ni. Mitteresidentide hoiused seevastu vähenesid aastaga 17% ja moodustasid jaanuari lõpus ettevõtete ja majapidamiste hoiuste jäägist 6,8%.