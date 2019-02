Raadiohommikus: kas pangad keeravad laenukraane koomale?

Hommikuprogrammist saab teada, kas pangad annavad kitsimalt laene välja. Foto: Andras Kralla

Homme esitleb Eesti Pank majanduse rahastamise uuringut, kus küsitakse, kuidas on Eesti pangandusturu muutused mõjutanud pankade rahastamist ja laenupakkumist. Äripäeva hommikuprogrammis annab uuringust ülevaate keskpanga analüütik Timo Kosenko, kellelt saame teada, kui palju kasvasid ettevõtete laenukohustused ja kas tõepoolest ei julge pangad enam ettevõtjate äriideid laenuga toetada.

Lisaks analüüsime PRFoodsi kesiseid majandustulemusi ja Ardo Ojasalu selgitab, miks pole offshore-ettevõte alati märk ebaseaduslikust majandustegevusest.

Hommikuprogrammi juhivad Allan Rajavee ja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

10.05–10.15 "Müügiminutid". Idufirma Feelingstream peaarhitekt Lauri Illison selgitab saates, kuidas aitab arvuti müügitegevust ja selle tulemusi analüüsida. Arvuti pole inimesest analüüsil mitte ainult 1000 korda kiirem, vaid suudab ka viimase 1000 kõne või e-kirja sisust välja tuua mustrid. Saatejuht on Urmas Kamdron.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas kinnisvarafirma Pro Kapital juht Paolo Michelozzi. Saatejuht on Kaspar Allik.

13.00–14.00 "E-kaubanduse tulevik ja areng". Saates annavad DPD Eesti e-kaubanduse ärisuuna juht Margot Posti ja müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd põhjaliku ülevaate DPD Grupi üleeuroopalisest e-kaubanduse uuringust. Saates selgub, kui palju ostavad eestlased füüsilisi tooteid e-poest, miks jäetakse ostud pooleli, mida ostetakse kõige enam, millised on e-kaubanduse trendid ja millised tarbijagrupid ostavad e-poest kõige rohkem. Saadet juhib Art Lukas.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Seekordne saade teeb sissevaate möödunud nädalal toimunud personalitöö aastakonverentsi. Konverents keskendus tulevikutööle ning kuulamiseks oleme välja valinud kaks ettekannet. Saate esimeses pooles tutvustab Veriffi värske värbamisjuht Kristiine Kukk, kes on sourcer ja miks selline inimene peaks tiimis kindlasti olema. Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots ja Co partner ja vandeadvokaat Tambet Toomela räägib saate teises pooles, mis on tööstress ja missugune on tööandja vastutus töötaja vaimse tervise kaitsel.

Kuulake raadiot otse siit.